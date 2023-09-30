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В новой серии проекта "Беларусь созидающая" учителя вспомнят непростые 90-е и расскажут, как менялась система образования

Традиционно в первое воскресенье октября в Беларуси поздравляют тех, от кого во многом зависит, каким будет наше будущее.

Как менялась система образования и какие предметы в основном ведут мужчины? В проекте "Беларусь созидающая" учителя вспомнят непростые 90-е и расскажут о знаменитых учениках. Смотрите сегодня после "Панорамы".

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