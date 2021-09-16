В новой серии проекта "Один день" - о предприятии деревообработки и производства мебели "Гомельдрев"

Мировое имя в области деревообработки и производства мебели и уважение в крупнейших странах Европы. Одно из старейших мебельных предприятий в Беларуси отсчитывает свою историю с 1879 года. В новой серии проекта "Один день" предприятие страны "Гомельдрев" и заместитель генерального директора по лесосырьевым ресурсам Андрей Зыков! Любовь к лесу и к труду ему с детства привил отец. Любая качественная мебель начинается с качественной заготовки сырья. Но главная ценность - это люди. Создать коллектив, который будет работать как единый организм, - залог успеха.