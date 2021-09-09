В новой серии проекта "Один день" - торфобрикетный завод Ляховичский и его директор В. Гунько

Четвертое место в мире по объему добычи, а по производству брикетов Беларуси и вовсе нет равных. Национальное сокровище, которое несет тепло в дома людей - торф. В новой серии проекта "Один день" - ТБЗ Ляховичский и его директор Владимир Гунько, который вот уже 40 лет на производстве.