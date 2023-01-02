В новый год в новом статусе - Слуцк вступил в права культурной столицы Беларуси - 2023

В первый день Нового года стародавний Слуцк вступил в права культурной столицы Беларуси - 2023. Город с древней историей, знаменитый памятниками архитектуры и выдающимися уроженцами подхватил эстафету Орши и готовится удивить обширной и богатой программой мероприятий, событий, духовных встреч.

Столица знаменитых мануфактур с производством уникальных "слуцких поясов"; место, где зародился один из первых профессиональных театров Беларуси и одно из старейших учебных заведений; колыбель стародавних книжных памятников и иконописи - историю древнего Слуцка бережно хранит местный краеведческий музей, расположенный в здании 18 века. В коллекции учреждения - более 35 тысяч экспонатов, рассказывающих о древнем и современном Слуцке и о его знаменитостях.