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В ноябре министры проведут прием граждан

Сегодня прием проведет министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. 16 ноября граждан выслушает министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. 21-го - министр финансов Максим Ермолович. Приемы в Совете министров пройдут также 23, 28 и 30 ноября. Они проводятся с 10 утра и только по предварительной записи.

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