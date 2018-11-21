В ноябре с гражданами встречаются министры

Сегодня прием проведет министр финансов Максим Ермолович. 23 ноября на вопросы ответит министр иностранных дел Владимир Макей. Приемы в Совете Министров пройдут также 28 и 30 ноября. Они проводятся с 10 утра и только по предварительной записи.