В ноябре выездные приемы проведут министры

Сегодня в Гродненском райисполкоме с гражданами встретится министр обороны Андрей Равков. Завтра в Дзержинском райисполкоме на вопросы ответит министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. 27 ноября в Осиповичском райисполкоме прием проведет Министр иностранных дел Владимир Макей.