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В ОАО "Калининский" чествовали передовиков по намолоту и отвозке зерна, перешагнувших двухтысячный рубеж
В рядах героев жатвы прибавление. В ОАО "Калининский" Добрушского района сегодня чествовали сразу нескольких передовиков по намолоту и отвозке зерна, которые перешагнули двухтысячный рубеж. В качестве награды за ударный труд дипломы и денежные вознаграждения.
Александр Белоусов на хлебной ниве много лет. Стабильно выходит в лидеры. А теперь к делу жизни подключился и племянник. Не первый год одним экипажем в тандеме бороздят хлебные просторы. Рекордсмены жатвы уверены: достойный результат будет при ответственном отношении к делу.
Самое главное - слаженность экипажа, понимаем с полуслова друг друга.
В этом году я перевез уже где-то 2300 тонн зерна. Урожайность поменьше - меньше рейсов. Урожайность лучше -26-28 рейсов в день. Погода не дает разогнаться нам сильно.
Выращенное зерно хлеборобов "Калининского" радует. Пшеница дает 40 центнеров с гектара, гибридная рожь - 60. Семена, соблюдение технологических требований и дисциплина - залог высоких намолотов.
Секрет в трудолюбии. Если поставлена задача, требования и мои, и специалистов люди понимают, выполняют, и у нас все получается: и итоги такие и по зерновым, да и по всем остальным работам. Хозяйство крепкое, платежеспособное, платим достойную зарплату, люди за хозяйство держатся. Через день будут еще два экипажа двухтысячников.
Со дня на день уборка зернового клина на полях "Калининского" будет завершена и техника направится на подмогу сельчанам. Параллельно аграрии готовят землю и сеют озимые культуры, убирают и закладывают на хранение травы.
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