В ОАО "Калининский" чествовали передовиков по намолоту и отвозке зерна, перешагнувших двухтысячный рубеж

Секрет в трудолюбии. Если поставлена задача, требования и мои, и специалистов люди понимают, выполняют, и у нас все получается: и итоги такие и по зерновым, да и по всем остальным работам. Хозяйство крепкое, платежеспособное, платим достойную зарплату, люди за хозяйство держатся. Через день будут еще два экипажа двухтысячников.

Виктор Байдов, директор ОАО "Калининский"