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В ОБСЕ сообщили о резком росте торговли людьми после начала конфликта в Украине

По данным ОБСЕ, с началом конфликта в Украине и массовым притоком украинских беженцев в странах ЕС значительно возросло количество случаев торговли людьми. А число онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения украинских женщин и детей в интернете увеличилось на 600 %. Возросло и число случаев торговли беременными женщинами.

Преступники заманивают доверчивых украинцев в интернете с помощью лживых обещаний или перехватывают прямо на границе. Затем пострадавшие подвергаются насилию в частных квартирах.

Однако, как справедливо отмечают немецкие СМИ, большинству преступников все это сойдет с рук.

Фото:pixabay.com

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