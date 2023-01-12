В ОБСЕ сообщили о резком росте торговли людьми после начала конфликта в Украине

По данным ОБСЕ, с началом конфликта в Украине и массовым притоком украинских беженцев в странах ЕС значительно возросло количество случаев торговли людьми. А число онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения украинских женщин и детей в интернете увеличилось на 600 %. Возросло и число случаев торговли беременными женщинами.