В общественный транспорт Витебска вернулись компостеры

Дополнительный способ оплаты проезда. В трамваи и троллейбусы Витебска с 1 апреля вернулись компостеры. Оплатить проезд можно, купив разовый билет в киоске или у водителя общественного транспорта. Но это не значит, что от услуг кондукторов откажутся. Просто теперь для удобства пассажиров будут параллельно существовать несколько способов оплаты.



Перед очередной сменой, на которую заступать в 5 утра, Алексей Яковлев получает у бухгалтера-кассира новенькие разовые билеты. У них как раз дебют. В Витебске стартовал дополнительный способ оплаты проезда. В троллейбусах и трамваях появились компостеры. А купить билеты можно будет и у водителя общественного транспорта. Водителем троллейбуса Алексей работает около четверти века. И тема компостеров и продажи билетов ему знакома. Одно только волнует: как будет справляться с монетами.





В салоне разместят не менее пяти таких приборов

Чтобы оснастить компостерами все витебские трамваи и троллейбусы, необходимо 400 таких приспособлений. Большую часть их них уже закупили. В салоне разместят не менее пяти таких приборов для гашения разовых билетов. Но это не исключает и других способов оплаты проезда. Приобрести привычный билет у кондуктора за наличные или электронный через мобильное приложение "Оплати. Транспорт". Кстати, безналичная форма расчетов в общественном транспорте действует чуть больше месяца. Сейчас ею ежедневно пользуются 750 человек. И эта цифра постоянно растет. А вот желающих работать кондукторами наоборот становится меньше. Отсюда и нововведения. Не самые популярные городские маршруты не в часы пик теперь смогут обходиться без кондукторов.

Дизайн новеньких билетов на предприятии придумали сами

На талончиках символ фестиваля "Славянский базар в Витебске" - василек. Тем временем в мае поступят в продажу новые проездные билеты, оформленные в стиле супрематизма. Такая идея родилась во время экскурсии работников предприятия "Витебскоблавтотранс" в Музей истории Витебского народного художественного училища. В основе проекта картина Казимира Малевича.