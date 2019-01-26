В общежитии Гродненского государственного политехнического колледжа ремонт затянулся на годы

Ремонт, который затянулся на годы. В общежитии Гродненского государственного политехнического колледжа из более 300 мест заселена только половина. Здание планировали переделать под помещения повышенной комфортности. Однако, когда работы в правом крыле уже вышли на финишную прямую, строители просто покинули объект. Незавершен ремонт и в подвальных помещениях. А тем временем студенты ждут новоселье более четырех лет. В жилищной проблеме пытался разобраться Юрий Корнелович.

Казалось бы, обычное общежитие Гродненского политехнического колледжа. Длинные коридоры, небольшие комнаты. Однако, достаточно спуститься в подвал и сразу попадаешь в другой мир. Разбитые стены, обнаженная электропроводка, под ногами валяются разные вещи. Импровизированную экскурсию проводит лично заместитель директора учебного заведения.

По словам Александра Пинчука, во всем виноваты строители. Они занимались ремонтом помещений и не поддерживали элементарный порядок на рабочих местах. Потом закончилось финансирование, и специалисты покинули объект, так и не доведя дело до конца.

Общежитие не однажды было в центре внимания специалистов Госконтроля. Во время последней проверки в сентябре прошлого года были выявлены очередные нарушения.

Проблемы этого общежития не ограничиваются подвалом. Оказывается, в пятиэтажном здании студенты живут только в левом крыле.

Учебный год в самом разгаре, а в общежитии политехнического колледжа пустует 170 мест. Причина - незавершенный ремонт, который тянется более четырех лет.

Еще в 2014 году было принято решение перестроить общежитие коридорного типа в блочное. Работы активно начались в правом крыле и на некоторых этажах уже практически завершились. Однако строители снова вдруг покинули объект.

Такое внезапное исчезновение строителей объяснили в главном управлении образования облисполкома. Оказывается, все дело в несоответствии изначальной проектно-сметной документации на ремонтные работы нормативным актам. Да и организация, которая готовила бумаги, стала банкротом. А на составление новых документов затратили значительно больше времени, чем планировали. Зато сегодня, заверили специалисты от образования, все в порядке, и строители обязательно вернутся на объект.