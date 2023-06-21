В обсуждениях украинского конфликта принял участие американский актер

Украинцы с русскими одной крови, если разобраться. Если также разобраться, то батальон "Азов" - это нацисты. Как выясняется. А нам два года говорят, что там нет нацистов. И вот они, здрасьте. Или это очередная теория заговора? Я изучил матчасть по теме и меня осенило: "Постой-ка! А, может, Путин просто защищается? Кто это вообще такие - НАТО, ООН, МВФ, Европейский ЦБ. Кто они все?"