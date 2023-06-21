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В обсуждениях украинского конфликта принял участие американский актер
Голос разума из Голливуда. В обсуждениях украинского конфликта в одной из американских телепрограмм принял участие актер Джим Кэвизел, который назвал вещи своими именами, а именно: "Азов" - это нацисты".
Украинцы с русскими одной крови, если разобраться. Если также разобраться, то батальон "Азов" - это нацисты. Как выясняется. А нам два года говорят, что там нет нацистов. И вот они, здрасьте. Или это очередная теория заговора? Я изучил матчасть по теме и меня осенило: "Постой-ка! А, может, Путин просто защищается? Кто это вообще такие - НАТО, ООН, МВФ, Европейский ЦБ. Кто они все?"
Актер занимает активную политическую позицию по защите детей от торговцев людьми. Он также публично выступал с осуждением исследований стволовых клеток на материале из эмбриона. У Кэвизела трое приемных детей, все они родом из Китая.
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