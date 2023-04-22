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В обустройстве нового места отдыха в Партизанском районе принял участие председатель Мингорисполкома
Уже по доброй традиции к республиканскому субботнику присоединилось и руководство столицы. В обустройстве нового места отдыха в Партизанском районе принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. На территории слепянской водной системы собрались больше 60 человек, в том числе активисты и молодежь. Установили новые скамейки, подрезали ветки деревьев вдоль экотропы, привели в порядок дорожки. В будущем здесь появится воркаут-зона и детская площадка.
Это уже стало доброй традицией проводить субботники. Очень много минчан откликнулось на приглашение принять участие. Работают на дворовых территориях, погода очень хорошая. Настроение тоже очень хорошее. Очень важно, что много молодежи принимает участие в субботнике.
Отличное настроение, отличная погода. Мы очень ждали этот день. Очень хотели помочь нашему городу. Мы уже начинаем кампанию в нашем университете, облагораживаем памятники, облагораживаем святыни Беларуси. Для студентов это очень важно.
Памятные места - под особым вниманием. Так, большой молодёжный субботник объединил больше 120 человек у монумента "Жертвам лагеря Тростенец". Здесь прошел митинг-реквием. После парни и девушки навели порядок на прилегающей территории - убрали мусор и листву.
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