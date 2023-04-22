В обустройстве нового места отдыха в Партизанском районе принял участие председатель Мингорисполкома

Это уже стало доброй традицией проводить субботники. Очень много минчан откликнулось на приглашение принять участие. Работают на дворовых территориях, погода очень хорошая. Настроение тоже очень хорошее. Очень важно, что много молодежи принимает участие в субботнике.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома