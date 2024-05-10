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В очистном сооружении Минска нашли тело мужчины

В очистном сооружении Минска нашли тело мужчины

В Минске в очистном сооружении обнаружено тело мужчины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Обществоспасания на водах.

"Днем 8 мая в Минске прохожий в очистном сооружении обнаружил молодого человека 1990 года рождения", - рассказали в ОСВОДе.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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