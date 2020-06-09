В одном из хозяйств Гродненской области решили возродить кролиководство

Высокая рентабельность, быстрая окупаемость и востребованный диетический продукт. Подзабытую отрасль кролиководства решили возродить в одном из хозяйств Гродненской области. Начинали с 50 голов, сегодня на ферме содержатся уже около 3 тысяч кроликов. Для аграриев зверьки стали дополнительным постоянным доходом, в планах увеличение поголовья. В том, что кролики - это не только ценный мех, убедился Юрий Карнелович.







Производство нежного диетического мяса в хозяйстве "Хвиневичи"решили поставить на промышленную основув 2007 году

Белый и серый великаны, бельгийский и калифорнийский фландры, а еще французский баран – это породы кроликов, о которых в хозяйстве "Хвиневичи"знают практически все. Производство нежного диетического мяса здесь решили поставить на промышленную основу еще в 2007 году. Начинали с 50 особей, сегодня их уже около 3 тысяч.Есть на ферме и свои любимчики. Вот этот огромный кролик пятнистого окраса - главный производитель. Потомство от него получают исключительно мясное. Отсюда и особый уход: составлен свой распорядок дня, а рацион питания выверен до граммов.

Кролики хоть и производительные, но достаточно капризные животные. Не любят сквозняков, подвержены заболеваниям и даже посторонние в помещении могут негативно повлиять на их самочувствие. Содержание кроликов дело хлопотное, на ферме строгий санитарный режим. За каждым шедом, а это помещение, где содержатся зверьки, закреплен отдельный специалист. Он имеет право работать только со своим поголовьем.





Кролики пользуются спросом, соответственно это живые деньги и работа для людей