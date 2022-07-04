Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В одном из новых жилых комплексов Минска произошло возгорание фасада здания

Экстремальная жара не только на термометрах. В одном из новых жилых комплексов, который строится в центре столицы, произошло возгорание фасада здания.

Пожар на стройке

На место (в район улицы Белградской) прибыли спасатели. По сообщениям, причиной открытого огня стало воспламенение утеплителя, рубероида и оконных блоков на уровне второго этажа многоэтажного дома. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

