3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
В одном из новых жилых комплексов Минска произошло возгорание фасада здания
Экстремальная жара не только на термометрах. В одном из новых жилых комплексов, который строится в центре столицы, произошло возгорание фасада здания.
Пожар на стройке
На место (в район улицы Белградской) прибыли спасатели. По сообщениям, причиной открытого огня стало воспламенение утеплителя, рубероида и оконных блоков на уровне второго этажа многоэтажного дома. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован.
Читайте также: