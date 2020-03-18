3.69 BYN
В одной из старейших школ Минска возрождают традиции звонарского искусства
Колокольный звон в храмах называют церковным послушанием и главным сигнальным инструментом, который оповещает о начале богослужения. Всего в приходах и монастырях Белорусского экзархата насчитывается две сотни колоколен.
Как звучит новое поколение звонарей - услышала Дарья Тарасова.Хореографический класс столичной школы №37 называют кабинетом-трансформером. Здесь рядом с танцевальными станками два раза в неделю отводят место для передвижной учебной звонницы. Весомую установку собирают под каждое занятие экспериментального курса или факультатива звонарей. Собственный ансамбль появился здесь четыре года назад, и сегодня это единственный класс в светском учреждении, где воспитывают новое поколение звонарей.
На факультативе изучают канонические колокола
Ритмические рисунки здесь начинают разбирать с базы именно канонических колоколов. В церкви их четыре. Благовест - удары в большой колокол, проводной и перезвон во все колокола. Последний даже для профессионалов самый сложный. В список проработанного материала на этом занятии добавили и водосвятный перезвон.
Чтобы стать звонарем, не обязательно наличие музыкальной базы
Требования к ученикам довольно лояльные. Попасть в класс может любой желающий. И для этого не обязательно наличие так называемой музыкальной базы. Хотя некоторые все же успевают совмещать звонарское дело с занятиями игры на других музыкальных инструментах.
Для знакомства с ремеслом новичкам достаточно 8 колоколов
Самый отдаленный корпус школы - чтобы количество децибел не мешало учиться и не перегружать слух тех, кто занимается. Правильного звучания предвестников богослужения достигают на современном литье. Восемь колоколов для приходской звонницы, конечно, мало, но достаточно для тех, кто только начинает знакомство с ремеслом. Не только занятия в учебном классе, буквально через месяц - практика на главной звоннице прихода Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Колокол во все тяжкие зазвучит на Пасху. В распоряжении юных звонарей ансамбль из девяти позиций. Акустический диапазон - от бронзовых раритетов восемнадцатого века до колоколов, отлитых в наши дни.