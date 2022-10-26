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В окрестностях Алма-Аты обнаружено захоронение сакского воина возрастом 2,5 тыс. лет
На окраине Алма-Аты казахстанские ученые обнаружилизахоронение сакского воина. Оно насчитывает порядка 2,5 тыс. лет, сообщаетТАССсо ссылкой на телеканал "Мир".
"Эта могила очень здорово упрятана, и она не слишком богатая. Я говорю, что это не царское погребение, это погребение воина, но так как он находится в самом царском могильнике, то, видимо, этот человек каким-то образом заслужил то, что он был похоронен здесь", - поделился информацией о находке научный сотрудник Объединения музеев города Алма-Аты Мурат Нурпеисов.
К слову, останки воина были найдены во время археологических работ на кургане и датируются ранним железным веком. При этом сам по себе курган оказался неразграбленным, чему способствовал метровый слой камней.
"Иссыкские курганы использовали еще в VII веке до н. э. Здесь своих правителей и вождей хоронили племена саков. Они в то время населяли территории Заилийского Алатау. Благодаря раскопкам мы получили много информации о жизни древнего народа - о его культуре, особенностях охоты, мифологии, о поверьях загробной жизни, о роли и статусе правителей в обществе", - пояснила историк Асель Омаргазиева.
Археологи направят находки на реставрацию. Ученые должны будут выяснить, что означает серебряная пластина на плече воина и почему артефакты покрыты серебром, хотя в те времена использовали золото.
Фото:pixabay.com
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