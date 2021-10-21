В окрестностях Минска начались раскопки массового захоронения времен Великой Отечественной войны

Сегодня в окрестностях столицы начались раскопки в месте массового захоронения людей, которые погибли от рук нацистов. Работы проводятся в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны. Именно там, в глубинах земли, вся правда о жестокости и бесчеловечности, с которой лицом к лицу встретились наши предки.

Докопаться до истины и рассказать ее всему миру - теперь главная задача нашего поколения. О цене мирного неба Виктория Радевич.

Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны

Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны было возбуждено Генпрокуратурой в апреле этого года. Однако работа по установлению всех фактов и обстоятельств того страшного времени, что пришлось пережить нашим предкам, велась еще задолго до этого и ни на день не приостанавливалась. Как и поиски мест массового захоронения белорусов. В частности, районе урочища Уручье в окрестностях Минска начались они еще в конце 90-х.

Конкретно эту яму-могилу в лесу рядом с въездом на полигон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады нашли только в октябре этого года. По оценкам специалистов, здесь могут находиться останки более 8 тысяч людей - это советские военнослужащие, подпольщики, партизаны и просто мирные граждане. Пока на поверхности только первый слой скелетов - всего же их может быть семь.

Раскопки массового захоронения времен Великой Отечественной войны

Сегодня там начались раскопки. Некоторые положения костных останков, отмечают эксперты, говорят о том, что люди пытались выбраться из ямы, но такого шанса нацистские преступники никому из них не дали и хладнокровно убивали выстрелом сверху. Не исключено, что эти шокирующие подробности могли стать известны позже, если бы к правоохранителям не обратился Василий Фомович Чернов. Именно он указал приблизительное местонахождение погребальной ямы. О ее существовании мужчина узнал от случайного прохожего, с которым четверть века назад ему довелось встретиться в этом же лесу.

И говорит, вот здесь много лет назад мы с братом (мне было 11, брату 7) возвращались из грибов. И вдруг услышали выстрелы, залпы. И мы с мамой спрятались под орешник. Когда все это закончилось, побежали в деревню. Рано утром мне стало интересно, что там было. И они тихонько рано утром прибежали, посмотрели, а земля осыпается, как шевелится. Василий Чернов, свидетель по уголовному делу о геноциде белорусов во время Великой Отечественной войны

В такой работе не обходится без участия военных - помогают поисковики 52-го батальона. Это единственное в мире подразделение, которые уже на протяжении 26 лет обеспечивает сохранение памяти. Учитывая количество мест захоронений, о которых становится известно в ходе расследования дела, как расскажет министр обороны страны, численность батальона, вероятно, может увеличиться.

Мы уже отработали на шести поисковых объектах. К примеру, только в Логойском районе в одном месте было поднято около 700 человек. На сегодня работа продолжается еще на 3 объектах. Манипулирование, искажение исторических фактов стало уже оружием против нашей страны. По просьбе Генпрокуратуры будет увеличена численность 52-го батальона, потому что мы понимаем, что таких мест может быть еще очень много. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси





Сегодня на месте начавшихся раскопок премьер Беларуси Роман Головченко отметил: во всех местах, которые до сих пор были неизвестны, установят мемориалы. Память жертв должна быть увековечена.

За короткий период времени, начиная с лета, уже проделана большая работа, и вскрываются все новые страшные события тех дней. Эта работа продолжится до тех пор, пока не будут установлены все места расправ над мирным населением и военнопленными на территории нашей страны. В будущем все места, которые до сих пор были неизвестны, будут мемориализированы. Будет увековечена память жертв, которые там погибли. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны

В рамках расследования дела о геноциде белорусов свое документальное подтверждение находят факты того, что к уничтожению мирного населения причастны националисты коллаборационистских формирований Латвии, Литвы, Украины, а также воинские формирования Армии Крайовой. Заместитель генпрокурора Алексей Стук с сожалением отметил, что подобное настроение передалось и современной политической элите отдельных стран.

Нам иногда отказывают в оказании правовой помощи по этому уголовному делу, отказывают в выдаче определенных лиц. Унас уже есть достаточные данные для восстановления исторической справедливости, недопущения реабилитации нацизма. И нашим гражданам, и мировой общественности мы готовы рассказать о тех фактах, которые пока являются белыми пятнами в истории Великой Отечественной войны. Это будет иметь не только историческое, но и политическое, идеологическое значение. Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси

Разработка законопроекта о признании геноцида белорусского народа

По инициативе Генпрокуратуры в Палате представителей Беларуси разрабатывается проект закона о признании геноцида белорусов. Депутаты также рассматривают введение ответственности за отрицание тех преступных действий, которые были совершены нацистами в отношении нашего народа.