В ООН назвали год, когда полностью восстановится озоновый слой Земли

В течение 40 лет может восстановиться озоновый слой Земли. Такие данные указаны в новом отчете о реализации Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, пишет БелТА со ссылкой насайтЦентра новостей ООН.

В докладе отмечается, что поэтапный отказ от почти 99 % запрещенных озоноразрушающих веществ позволил обеспечить сохранность озонового слоя и, как следствие, уменьшить воздействие на человека вредных ультрафиолетовых лучей.

Ожидается, что при сохранении нынешней экологической политики озоновый слой восстановится до значений 1980 года примерно к 2066 году над Антарктикой, к 2045 году - над Арктикой и к 2040 году - над другими регионами мира.

"То, что озоновый слой находится на пути к восстановлению, по-настоящему фантастическая новость", - сказала исполнительный секретарь Секретариата Программы ООН по окружающей среде по озону Мэг Секи. По ее словам, значение Монреальского протокола для смягчения последствий изменения климата невозможно переоценить.

"Действия по защите озонового слоя создают прецедент для дальнейших действий по борьбе с изменением климата. Наш успех в поэтапном отказе от использования озоноразрушающих химических веществ показывает, что можно и нужно сделать в срочном порядке для отказа от использования ископаемых видов топлива, сокращения выбросов парниковых газов и ограничения роста температуры", - заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Монреальский протокол, подписанный в 1987 году, является глобальным соглашением о защите озонового слоя Земли путем постепенного отказа от разрушающих его химических веществ. Это одно из наиболее успешных глобальных экологических соглашений. В 2016 году принята Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, предусматривающая поэтапное сокращение производства и потребления некоторых гидрофторуглеродов, которые не разрушают непосредственно озоновый слой, но способствуют глобальному потеплению и ускорению изменения климата. Ученые считают, что реализация этой поправки позволит избежать потепления на 0,3-0,5 градуса Цельсия к 2100 году.