В ООН обеспокоены применением польскими военными слезоточивого газа против беженцев

В ООН обеспокоены применением польскими силовиками слезоточивого газа против беженцев. Использование этих веществ вызывает серьезную озабоченность в том, что касается уважения прав людей и их здоровья, отметила официальный представитель УВКБ ООН. Шабия Манту напомнила, что любое применение силы правоохранителями "должно соответствовать принципам необходимости и пропорциональности". Глава МИД Франции высказался за скорейший визит в Беларусь Верховного комиссара ООН по делам беженцев.