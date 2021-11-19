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В ООН обеспокоены применением польскими военными слезоточивого газа против беженцев
В ООН обеспокоены применением польскими силовиками слезоточивого газа против беженцев. Использование этих веществ вызывает серьезную озабоченность в том, что касается уважения прав людей и их здоровья, отметила официальный представитель УВКБ ООН. Шабия Манту напомнила, что любое применение силы правоохранителями "должно соответствовать принципам необходимости и пропорциональности". Глава МИД Франции высказался за скорейший визит в Беларусь Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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