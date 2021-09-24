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В Оренбургской области России прошли учения ШОС "Мирная миссия 2021"

В Оренбургской области России проходили учения Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия 2021". Впервые пригласили военный контингент Беларуси в качестве наблюдателя, но как показала нестабильная ситуация на афганской границе, проблемы у нас общие. Дарья Белоусова-Петровская побывала на учениях.

Донгузский полигон - это бескрайние степи, выжженная трава и переменчивая погода. Ветер поднимает вихри песка так быстро, что за считанные секунды ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Основное назначение - испытание зенитно-ракетных сил ПВО. Именно здесь проходила экзамен знаменитая «катюша», а потом современные «Град», «Смерч», «Прима» и «Ураган». И неслучайно здесь решили провести военные учения Шанхайской организации сотрудничества.

В активной фазе учений "Мирная миссия 2021" принимают участие более 5,5 тысячи военных из 9 стран мира. Главная цель - показать слаженность работы авиации, артиллерии, пехоты и разведки. В этот раз условный противник - это террористические группировки, которые незаконно проникли на территорию стран Центральной Азии. Задача участников "Мирной миссии" - обезвредить их.

Военные учения Шанхайской организации сотрудничества

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Военный контингент Беларуси в учениях ШОС впервые. Ведь наша страна в этой организации выступает в качестве наблюдателя. Но нестабильная обстановка у границ Центральной Азии после вывода американских войск из Афганистана затронула и нас.

В учениях впервые приняли участие силы специальных операций Беларуси

От Беларуси в "Мирной миссии" выступили профессионалы подразделений сил специальных операций. Действовали в составе объединенной тактической группы. Именно они первыми десантируются, ведут огонь и расчищают путь боевой технике.

Нам как военным интересно, тут другая обстановка, другая местность, не наша. Все это пригодится, перенимаем опыт и у российской стороны. Много здесь было показано нового, новые способы ведения боевых действий с использованием боевого опыта российской стороны в Сирии. Мы тоже перенимаем, будем использовать у себя на практике.
Дмитрий Соболь, замкомандующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси

Военный эксперт Алексей Леонков внимательно изучает угрозы, которые сегодня складываются вокруг Союзного государства. Сам родом из Беларуси, но профессиональная работа проходит в России. Вот такой союзный микс, как сам шутит, в одном человеке. И по его словам, сегодня наша страна сталкивается с целым букетом опасностей. Это террористическая угроза, давление со стороны западных стран, которые разворачивают военные группировки у границ Беларуси, провокации, проникновение на нашу территорию радикальных элементов. Все это говорит о том, что мир изменился. И выстоять в одиночку очень сложно.



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Поэтому все, что сейчас происходит, делает Беларусь, с одной стороны, объектом для атак как с запада, так с юга и востока. И то, что Беларусь выступает единым фронтом со своими союзниками, прежде всего с Россией, Китаем и другими государствами, делает ее не только возможным участником получения помощи со стороны этих государств, но в то же время она может сама оказывать помощь на дальних рубежах, не допуская эту угрозу на свою территорию.
Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

Политическое кредо Шанхайской организации сотрудничества - это борьба с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом. И именно совместные учения показывают, как важно сегодня работать сообща ради безопасности и стабильности своих стран. Как говорится, один за всех и все за одного.

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