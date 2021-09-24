В Оренбургской области России прошли учения ШОС "Мирная миссия 2021"

Поэтому все, что сейчас происходит, делает Беларусь, с одной стороны, объектом для атак как с запада, так с юга и востока. И то, что Беларусь выступает единым фронтом со своими союзниками, прежде всего с Россией, Китаем и другими государствами, делает ее не только возможным участником получения помощи со стороны этих государств, но в то же время она может сама оказывать помощь на дальних рубежах, не допуская эту угрозу на свою территорию.

Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"