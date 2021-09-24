3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Оренбургской области России прошли учения ШОС "Мирная миссия 2021"
В Оренбургской области России проходили учения Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия 2021". Впервые пригласили военный контингент Беларуси в качестве наблюдателя, но как показала нестабильная ситуация на афганской границе, проблемы у нас общие. Дарья Белоусова-Петровская побывала на учениях.
Донгузский полигон - это бескрайние степи, выжженная трава и переменчивая погода. Ветер поднимает вихри песка так быстро, что за считанные секунды ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Основное назначение - испытание зенитно-ракетных сил ПВО. Именно здесь проходила экзамен знаменитая «катюша», а потом современные «Град», «Смерч», «Прима» и «Ураган». И неслучайно здесь решили провести военные учения Шанхайской организации сотрудничества.
В активной фазе учений "Мирная миссия 2021" принимают участие более 5,5 тысячи военных из 9 стран мира. Главная цель - показать слаженность работы авиации, артиллерии, пехоты и разведки. В этот раз условный противник - это террористические группировки, которые незаконно проникли на территорию стран Центральной Азии. Задача участников "Мирной миссии" - обезвредить их.
Военные учения Шанхайской организации сотрудничества
Военный контингент Беларуси в учениях ШОС впервые. Ведь наша страна в этой организации выступает в качестве наблюдателя. Но нестабильная обстановка у границ Центральной Азии после вывода американских войск из Афганистана затронула и нас.
В учениях впервые приняли участие силы специальных операций Беларуси
От Беларуси в "Мирной миссии" выступили профессионалы подразделений сил специальных операций. Действовали в составе объединенной тактической группы. Именно они первыми десантируются, ведут огонь и расчищают путь боевой технике.
Нам как военным интересно, тут другая обстановка, другая местность, не наша. Все это пригодится, перенимаем опыт и у российской стороны. Много здесь было показано нового, новые способы ведения боевых действий с использованием боевого опыта российской стороны в Сирии. Мы тоже перенимаем, будем использовать у себя на практике.
Военный эксперт Алексей Леонков внимательно изучает угрозы, которые сегодня складываются вокруг Союзного государства. Сам родом из Беларуси, но профессиональная работа проходит в России. Вот такой союзный микс, как сам шутит, в одном человеке. И по его словам, сегодня наша страна сталкивается с целым букетом опасностей. Это террористическая угроза, давление со стороны западных стран, которые разворачивают военные группировки у границ Беларуси, провокации, проникновение на нашу территорию радикальных элементов. Все это говорит о том, что мир изменился. И выстоять в одиночку очень сложно.
Поэтому все, что сейчас происходит, делает Беларусь, с одной стороны, объектом для атак как с запада, так с юга и востока. И то, что Беларусь выступает единым фронтом со своими союзниками, прежде всего с Россией, Китаем и другими государствами, делает ее не только возможным участником получения помощи со стороны этих государств, но в то же время она может сама оказывать помощь на дальних рубежах, не допуская эту угрозу на свою территорию.
Политическое кредо Шанхайской организации сотрудничества - это борьба с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом. И именно совместные учения показывают, как важно сегодня работать сообща ради безопасности и стабильности своих стран. Как говорится, один за всех и все за одного.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Аналитик рассказала, на что направлена Хартия многообразия и многополярности в 21 веке
Эксперт: США пытается навязать странам, стремящимся к автономии, свою волю
В ЦИК заработал информационно-справочный центр: как связаться?
Бояшов: Евразийская хартия не даст возникнуть диктату воли одного государства или узкой группы стран
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов