Обещал решить вопрос с армией - в Орше бойцами ГУБОП задержан так называемый смотрящий за городом. 36-летний житель райцентра подозревается в подстрекательстве к даче взятке и мошенничестве. По информации правоохранителей, мужчина обратился к родственникам призывника, обещая за $500 решить вопрос с военкоматом. Афера всплыла, когда парень пошел служить в армию. Куда делись деньги - с этим вопросом родные новобранца обратились в милицию.



Владимир Королев продолжит тему. Это кадры задержания бойцами ОМОН 36-летнего неработающего жителя Орши. По данным ГУБОП, мужчина является смотрящим за городом и причастен к мошенничеству и подстрекательству к даче взяток.



Задержанный неоднократно судим - за кражу, угон и хулиганство. Однако в истории с мошенничеством и взятками замечен не был. Известно, что подозреваемый сам предложил родственникам одного из призывников помочь откосить от армии - за это потребовал $500. Деньги мужчина получил. После к нему обратился друг клиента, чтобы также получить военный билет, избежав службы в армии. Миф развеялся, когда обоих парней призвали служить. Они поняли, что их обманули и написали заявление в милицию.



По материалам следствия, все заработанные таким образом деньги мужчина присвоил себе и потратил на собственные нужды. Сейчас он арестован, в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество. Не исключено, что от действий этого человека пострадали и другие люди. Правоохранители просят отозваться тех, кому известна информация о противоправной деятельности подследственного - телефоны 8/0212/ 66 50 44 или /029/ 859 05 96. Лица, давшие взятку и добровольно сознавшиеся в содеянном, освобождаются от уголовной ответственности.



