В Орше начали производство стальных бесшовных баллонов

Новое предприятие – результат белорусско-чешского партнерства. Завод разместился на неиспользуемых площадях Легмаша. А это три тысячи метров квадратных. Рабочие места получили более 40 человек. Учитывая специфику нового для нашей страны производства, для сотрудников организовали стажировку на аналогичном предприятии в Чехии. 97% продукции пойдет на экспорт.



На подготовку рабочих кадров для промышленного комплекса страны направлено и создание нового ресурсного центра. Площадкой для образовательного проекта стал Оршанский механико-экономический колледж. Кроме учащихся, работать на современном оборудовании во время переподготовки будут сотрудники модернизированных предприятий сферы машиностроения.



