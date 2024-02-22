В Орше открыли новую поликлинику

Поликлинику № 6, входящую в структуру Оршанской центральной поликлиники, торжественно открыли сегодня. В церемонии принял участие премьер-министр Роман Головченко, пишет БЕЛТА.



Строительство новой поликлиники шло два года, на ее возведение было затрачено около 55 млн. рублей. Учреждение здравоохранения оснащено всем необходимым диагностическим и лечебным оборудованием. Здесь созданы условия для полноценной медицинской реабилитации, внедрения новых методик диагностики и лечения, что в итоге позволит значительно повысить качество и доступность амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.



В состав нового поликлинического комплекса общей площадью 17,6 тыс. кв. м входят детская поликлиника, поликлиника для взрослого населения, а также женская консультация. Поликлиника рассчитана на 650 посещений в смену. Численность обслуживаемого населения составляет более 29 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. В основном это жители близлежащих микрорайонов.



В поликлинике для взрослого населения будут функционировать два отделения врача общей практики, централизованное отделение медицинских осмотров, отделения профилактики, лучевой диагностики, дневного пребывания, медицинской реабилитации и физиотерапии. Здесь расположены хирургическое отделение, блок инфекционных заболеваний, диагностическое отделение, которое включает ультразвуковую и функциональную диагностику, эндоскопическое отделение, стерилизационное отделение. Клинико-диагностическая лаборатория поликлиники оснащена современным оборудованием. Здесь планируют централизованно проводить лабораторные исследования для всех амбулаторно-поликлинических структур. Новое учреждение здравоохранения оснащено рабочими местами врача-офтальмолога и оториноларинголога, современным ультразвуковым, рентгеновским, эндоскопическим, гинекологическим оборудованием.



В женской консультации будут работать кабинеты врачей - акушеров-гинекологов, ультразвуковой диагностики, планирования семьи, патологии шейки матки, а также манипуляционная комната и процедурная.



Также в поликлиническом комплексе впервые будет организовано лечебно-профилактическое отделение для централизованного прохождения жителями Оршанского района всех видов медицинских осмотров.



Как рассказала заведующая поликлиникой № 6 Елена Коновалова, учреждение здравоохранения ждет новое пополнение из выпускников медицинских вузов и ссузов этого года.



В открытии новой поликлиники приняли участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, министр финансов Юрий Селиверстов, а также руководство района, медработники и жители Орши. Премьер-министр ознакомился с поликлиническим комплексом.



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