В Орше открыли новую высококлассную поликлинику - современные кабинеты и медтехнику показали премьер-министру

Сегодня в Орше открыли новую высококлассную поликлинику. Этот районный центр из числа городов, где работала программа ускоренного развития. Она завершилась в прошлом году, и в ближайшее время в правительстве подведут итоги выполнения. Но уже сегодня можно сказать, что большинство из многочисленных показателей, которые ставились в качестве индикатора эффективности, выполнены.

Отправным уровнем региональной политики должны стать 11 городов по 80 тыс. человек и более. По одному в Гродненской, Могилевской и Гомельской областях, два в Брестской, и по три в Витебской и Минской областях.

Потенциал этих регионов огромен. Там проживают более 1,5 млн человек!Трудятся 15 % занятых в экономике, которые формируют практически 30 % промышленного производства и 20 % экспорта.

Ожидается, что до конца 2025-го на этих территориях будет реализовано минимум 100 проектов и создано около 3,5 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций - более 600 млн рублей.

Новый импульс получили не только производства, но и социальная сфера. Новые школы, больницы и поликлиники. Сегодня в Орше открыли огромный лечебный корпус для взрослых и детей. Диагностика и новейшее оборудование для лечения и профилактики. Открытие уже завтра, а сегодня современные кабинеты и всю медтехнику показали премьер-министру. Светлана Лукьянюк о доступной помощи рядом с домом.

Три корпуса. И современные решения в строительстве, диагностике и лечении. Два года здесь ждали этот торжественный момент.

Социальные объекты в приоритете

Более 50 млн рублей из госказны. Столько стоил этот, как говорят местные, дворец здоровья. Какие бы сложности ни были в Беларуси, социальные объекты всегда в приоритете.

Поликлиника - один из таких образцов того, как это должно быть, в каждом из наших, как минимум районных центрах. Как бы ни было сложно, государство изыскивает ресурсы для того, чтобы строить такие объекты именно такого уровня и такого класса. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Заботливая поликлиника

Концепция "Заботливая поликлиника" - это в том числе электронная база данных, где и карточки пациента, и специалисты. Около 300 компьютеров. Записаться к врачу просто.

Свое оборудование

Здесь и указатели, которые доведут до кабинета врача, и высокого уровня лаборатория. Высчитывать глюкозу и железо будут и для других поликлиник. В целом более половины оборудования здесь - белорусского производства.

То, что производится в Республике Беларусь, оно закуплено, в том числе рентгеновское оборудование, есть отдельные аппараты УЗИ, есть холтеровское мониторирование, это электрокоагуляторы, это мониторы слежения за пациентами, и так далее. Сергей Карака, главврач Оршанский центральной поликлиники

Кадры решаю все

Но, как известно, все решает не техника, а кадры. Премьер сразу спрашивает главврача, кто будет работать на этих новейших аппаратах.

650 пациентов в сутки. Такие возможности у этой большой поликлиники в Заднепровском районе Орши. Здесь живет почти 40 тыс. человек. Для них детское отделение, взрослое и женская консультация. Сейчас все это возле дома. И не нужно ехать на другой берег Днепра. Электронная очередь - тоже для удобства пациентов.

На высшем уровне

В кабинете офтальмолога диагностика и даже лазерное лечение. Да, приходится все постигать быстро. Но стимул-то хороший.

Они все прошли обучение на рабочих местах, все владеют большей частью методик работы на этом оборудовании, но как вы говорите, нет предела совершенству. Как говорят, врач учится всю жизнь. Елена Коновалова, заведующая Оршанской центральной поликлиникой № 6

Точный диагноз

Врачи воодушевленно показывают свои владения. Особенно те, у кого опыт работы огромный и есть с чем сравнивать. У детского лора настоящий космический аппарат для точных диагнозов уха, горла и носа.

Хирургия одного дня

А еще здесь есть и своя операционная. Ее называют одного дня. В больницу в область ехать не нужно. И это огромный плюс. Таисия Поченкова изучила все возможности высокотехнологичных аппаратов. Два года после распределения работала в другой клинике. Но, узнав об открытии, сразу перешла сюда.

Мы можем здесь производить диагностические вмешательства, гистероскопии делать, а также производить биопсию образований кожи, внутренних органов, молочной железы, лимфоузлов. Таисия Поченкова, врач-онколог Оршанской центральной поликлиники № 6

Типовые модули

Премьер обращает внимание: нужно больше уделять внимание и профилактике болезней, а также выявлению на ранних стадиях. Но это дорога с двусторонним движением. Где пациент тоже не должен игнорировать диспансеризацию. Тем более условия есть провериться не только в столице, но и в райцентрах. И строительство таких высококлассных поликлиник будет продолжено.

Важно, чтобы в типовом проекте была возможность мобильности, гибкости, то есть, если такая форма анализа приведет нас к тому, что это можно осуществить, то, конечно, мы будем идти путем модулей, типовых проектов, которые будут наполняться тем, что необходимо конкретному региону. Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси

Ускоренное развитие

Орша - это город, где населения больше 80 тыс. Здесь программа ускоренного развития эти территорий дала импульс и промышленности и социальной сфере. Средняя зарплата выросла с менее чем 700 рублей в месяц до 1,5 тыс. В 2,5 раза выросла выручка предприятий. Но есть и над чем работать дальше.





Налоговые символы и преференции, их всего, по-моему, 16 было предусмотрено, реальным спросом пользовались только два. Предоставление такого пакета льгот, преференций общего характера - это не тот путь, который позволит улучшить динамику развития той или иной административной территориальной единицы. Значит, надо думать о чем-то другом, о других инструментах, которые способны создать динамику развития регионов. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Реализация инвестпроектов