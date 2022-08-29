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Жестокое убийство в Орше: 71-летнего подозреваемого задержали спустя 8 часов
Конкретный пример профессионализма силовых структур. Менее 8 часов понадобились правоохранителям, чтобы задержать нападавшего на почтальона. В Орше по горячим следам раскрыто жестокое убийство - дело находится на личном контроле Президента. Милиция обнародовала видео налета.
Пожилой мужчина в кепке и маске со свертком в руке заходит на почту в отсутствие посетителей. Он говорит с завотделением и под каким-то предлогом просит ее покинуть свое рабочее место. То, что будет происходить дальше, не поддается описанию. Спустя мгновение женщина будет жестоко убита молотком по голове, а нападавший (мужчине 71 год) заберет выручку - более 3 тысяч рублей - и подожжет отделение.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: О данном преступлении было доложено главе государства. Президентом была поставлена задача: в течение суток подозреваемый должен быть установлен и задержан. Ход оперативно-разыскных мероприятий Президентом также был поставлен на контроль - докладывать в случае изменения оперативной обстановки в любое время суток. Мы прекрасно понимали: с учетом жестокости и дерзости совершения преступления не исключено, что будут совершены и другие преступления. Поэтому Орша и приграничные районы были блокированы милиционерами. Особое внимание было уделено авто- и железнодорожному вокзалу. Нами были организованы все мероприятия.
Старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР КМ МВД Беларуси: В соответствии с законодательством, было применено оружие, в результате чего ему причинены огнестрельные ранения нижних конечностей, он находится в учреждении здравоохранения.
Украденные деньги правоохранители обнаружили дома у фигуранта, а также на прилегающей территории. Часть из них злоумышленник успел потратить. Также была найдена одежда, в которой мужчина совершил нападение.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: Более 35 лет он отсидел в местах лишения свободы, был судим за убийство, покушение на убийство, разбой с телесными повреждениями и покушение на убийство сотрудника милиции. Данный гражданин отбыл срок, в настоящее время уже не находился под контролем органов внутренних дел.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное из корыстных побуждений". Продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, назначен ряд экспертных исследований.
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