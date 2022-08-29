Жестокое убийство в Орше: 71-летнего подозреваемого задержали спустя 8 часов

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: О данном преступлении было доложено главе государства. Президентом была поставлена задача: в течение суток подозреваемый должен быть установлен и задержан. Ход оперативно-разыскных мероприятий Президентом также был поставлен на контроль - докладывать в случае изменения оперативной обстановки в любое время суток. Мы прекрасно понимали: с учетом жестокости и дерзости совершения преступления не исключено, что будут совершены и другие преступления. Поэтому Орша и приграничные районы были блокированы милиционерами. Особое внимание было уделено авто- и железнодорожному вокзалу. Нами были организованы все мероприятия.