В Орше последний звонок прозвенел для лучших выпускников страны

Военный парад в наши дни - символ непобедимой, мирной и независимой страны. В которой и живут сотни тысяч юных белорусов. Сегодня многие из них вступают во взрослую жизнь - в школах и гимназиях прошли последние звонки. Приветствие выпускникам направил Президент и выразил убеждение, что их энергия, ум и талант будут работать во имя мира и процветания родной страны. Лучшие ученики стали участниками и республиканского праздника в Орше.



О тех, в чьих руках будущее Беларуси, - Марина Романовская.



На красной ковровой дорожке в элегантных платьях и стильных костюмах - выпускники из всех регионов страны. Позади 11 школьных лет. И сегодня один из самых волнительных дней. Прозвучал последний звонок.



В этом году со школой попрощались 56 тысяч 11-классников. Впереди - экзамены и поступление. А пока - время праздника.



Главной площадкой большого праздника стала Ледовая арена. На республиканский "Последний звонок" пригласили без малого две тысячи выпускников. 11 лет они отлично учились, заявляли о себе на олимпиадах, участвовали в творческих конкурсах и побеждали на спортивных соревнованиях.



Юлии Тимощенко очень идет и праздничное платье, и кимоно. Тяжелые еженедельные тренировки, престижные соревнование и, конечно, призовые места - это уже образ жизни. Для тренера Юлия стала настоящим открытием. Благодаря своему упорству, девушка входит национальную сборную страны по таэквондо.



Выпускница Алина Ярошук также успешно совмещала учебу и спорт. Вот уже 11 лет девушка занимается художественной гимнастикой, получила звание "мастера спорта". В планах выпускницы - сделать карьеру тренера, поступать хочет на физкультурный факультет Купаловского университета.



А эти аплодисменты - в честь учителей. Семь лучших классных руководителей - из каждой области и Минска - удостоены благодарности министра образования. Для своих учеников они стали примером. И сегодня на большом празднике наставники дают напутствие вчерашним школьникам.



В Витебске концерт для старшеклассников прошел в Летнем амфитеатре. В зале, как на лучших шоу «Славянского базара», аншлаг.



Мастер-классы по хореографии, фотозоны, интерактивные площадки. В Могилеве праздник прошел на площади Звезд. Здесь сотни выпускников закружились в ритме вальса.