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В Орше прием граждан провел Анатолий Линевич - инспектор по Витебской области

В Орше прием граждан провел помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. Жителей волнуют улучшение жилищных и бытовых условий, земельные споры, благоустройство малых населенных пунктов. Среди озвученных наболевших вопросов были и коллективные. Например, жители деревни Пугляи жалуются на изношенное дорожное покрытие. Оно не выдерживает транспортного потока, а латание ям ситуацию не спасает.
Во время приема и на прямую телефонную линию поступило четыре десятка вопросов. Администрация Президента продолжит выездные приемы и завтра.

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