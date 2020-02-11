В Орше прием граждан провел Анатолий Линевич - инспектор по Витебской области

В Орше прием граждан провел помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. Жителей волнуют улучшение жилищных и бытовых условий, земельные споры, благоустройство малых населенных пунктов. Среди озвученных наболевших вопросов были и коллективные. Например, жители деревни Пугляи жалуются на изношенное дорожное покрытие. Оно не выдерживает транспортного потока, а латание ям ситуацию не спасает.

Во время приема и на прямую телефонную линию поступило четыре десятка вопросов. Администрация Президента продолжит выездные приемы и завтра.



