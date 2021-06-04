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В Орше проходит культурно-спортивный фестиваль "Вытокі"
Выставки, концерты, спортивные соревнования, вокальный конкурс и всевозможные презентации. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" проходит в Орше. В первый день гости праздника ознакомились с традиционными для этой местности ремеслами, а также старинным свадебным обрядом. Его элементы можно увидеть и в современности.
Впереди еще два фестивальных дня. Гостей приглашают принять участие в соревнованиях и конкурсах, всей семьей проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. В распоряжении участников - фуд-корт, зона семейного отдыха, выставка-продажа.
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