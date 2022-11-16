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В Ошмянах открылась новая многофункциональная спортивная площадка

Воркаут, баскетбол и гимнастика в одном месте. В Ошмянах открылась новая многофункциональная площадка. Комплекс на базе первой гимназии города - это четыре зоны, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Чтобы сконструировать подходящие тренажеры, консультировались и с паралимпийцами, а первой опробовала новинку Людмила Волчек.

Появился спортивный комплекс благодаря проекту Президентского спортивного клуба "Спорт для всех". Главная задача - вовлекать детей и взрослых в занятия физкультурой, а также делать спорт доступным.

В рамках проекта всего за полгода уже появились более 30 новых спортивных комплексов в разных регионах Беларуси. В ближайшее время площадки откроются в Новополоцке, в Бешенковичах и в Заславле.

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