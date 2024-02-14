В Ошмянском районе белорусские пограничники изъяли самодельный беспилотник

Белорусские пограничники изъяли самодельный беспилотник. Автомобиль, перевозивший устройство, заметили вблизи границы в Ошмянском районе. Как сообщили в Госпогранкомитете, во время осмотра машины и дома владельца беспилотного летального аппарата также обнаружены комплектующие, радиостанции и вещи, относящиеся к делу. Изъятый беспилотник отправили на экспертизу. В отношении задержанного мужчины начат административный процесс.



