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В Ошмянском районе оказывают всю необходимую помощь детскому музколлективу из Молдовы
Продолжаем следить за ситуацией с молдавским коллективом, который демократическая Европа не пускает домой. Детский хор был на гастролях в Польше и Беларуси и вот уже несколько суток не может выехать из нашей страны. Сначала не пустили поляки, коллектив попытался проехать через Литву. Но там автобус простоял сутки. Детей не кормили и не выпускали даже в туалет. Об этом рассказала руководитель Наталья Барабанщикова - заслуженная артистка Молдовы, основатель детской студии-хора "Рапсодия".
Музыкальный коллектив сразу же приняли и расположили в ближайшей белорусской школе - в деревне Цуденишки Ошмянского района. Ребят накормили и напоили. И сейчас им продолжают оказывать всю необходимую помощь. Первый секретарь Ошмянского районного комитета БРСМ Юлия Субач прокомментировала обстановку: "Въехало в общей сложности около 30 человек вместе со взрослыми. Детки разного возраста, есть те, которых сопровождают родители, есть совершеннолетние под руководством своего педагога. Исходя из количества состава в автобусе, их несколько раз на литовкой границе разворачивали обратно, в Беларусь. Они стояли очень долго уже у нас, на пункте пропуска на "Каменный Лог", уже просили о помощи у нас, в Беларуси. Их направили на ближайшую автозаправочную станцию, детки получили горячий чай и сладости и смогли умыться просто. Сейчас им предоставлено горячее питание, возможность спортивных развлечений на базе спортивного зала школы".
Настоящая волна негодования произошедшим поднялась в соцсетях. В интернете множество комментариев в поддержку молдавских граждан, застрявших на границе. Европейские ценности налицо: цивилизованная Европа воюет с детьми.
Ожидается, что дети отправятся домой уже сегодня: самолетом из Минска в Кишинев, правда, с пересадкой, из-за санкционной политики против Беларуси и России.
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