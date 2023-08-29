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В Ошмянском районе задержаны двое белорусов с самодельным беспилотником
Сморгонские пограничники задержали двух белорусов с беспилотником - они пытались незаконного применить дрон в пограничной полосе недалеко от границы с Литвой. Один из задержанных также оказал неповиновение требованиям сотрудников.Об этом сообщили в Госпогранкомитете страны.
По данным ведомства, все произошло накануне в Ошмянском районе. При себе у задержанных кроме самодельного беспилотника были аккумуляторные батареи, зарядные устройства, пульт дистанционного управления и электрогенератор. Для чего это могло понадобиться - сейчас выясняется. По данному факту в отношении задержанных начат административный процесс, проводятся необходимые разыскные мероприятия.
В ведомстве напомнили, что использование дронов в погранполосе, равно как и их оставление в пограничной зоне вне населенных пунктов без уведомления органов погранслужбы, в стране запрещено.
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