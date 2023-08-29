ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Ошмянском районе задержаны двое белорусов с самодельным беспилотником

Сморгонские пограничники задержали двух белорусов с беспилотником - они пытались незаконного применить дрон в пограничной полосе недалеко от границы с Литвой. Один из задержанных также оказал неповиновение требованиям сотрудников.Об этом сообщили в Госпогранкомитете страны.

По данным ведомства, все произошло накануне в Ошмянском районе. При себе у задержанных кроме самодельного беспилотника были аккумуляторные батареи, зарядные устройства, пульт дистанционного управления и электрогенератор. Для чего это могло понадобиться - сейчас выясняется. По данному факту в отношении задержанных начат административный процесс, проводятся необходимые разыскные мероприятия.

В ведомстве напомнили, что использование дронов в погранполосе, равно как и их оставление в пограничной зоне вне населенных пунктов без уведомления органов погранслужбы, в стране запрещено.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все