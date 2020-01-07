В Осиповичах первых пациентов приняла обновленная центральная больница

Особый презент получили жители Осиповичей. Это обновленная районная больница. Теперь местным жителям не нужно ехать за современными услугами диагностирования и лечения в столицу. Таким образом, доступность и высокое качество медицинских услуг остаются главными приоритетами системы здравоохранения Беларуси.



Андрей Ястребов изучил новые возможности центральной больницы в Осиповичах.



За плечами - учеба в Витебске и работа в столице. Александр Наумов - один из 12 молодых специалистов, которые в этом году влились в профессиональный коллектив районной больницы. Вернулся на малую родину - в Осиповичи - уже в должности акушера-гинеколога. Помогает появиться на свет маленьким жителям Осиповичского района.

И сразу хорошая новость: к Новому году в обновленной центральной больнице родились 8 малышей.

Спустя 10 лет после замороженного строительства - торжественное открытие нового корпуса больницы. Теперь здесь настоящий диагностический центр. Современный рентген-кабинет работает в круглосуточном режиме. В сутки до 30 обращений.







Современный компьютерный томограф установлен в Осиповичской ЦРБ

Компьютерный томограф поможет быстро распознать ишемический инсульт. Это та самая цифровизация медицины, о которой так много говорят.

А еще - лечебный центр, где теперь способны оказать любую хирургическую помощь.

Одновременно здесь могут работать две операционные, плюс еще одна - для экстренных случаев. Лапароскопия, протезирование. Раньше пациентам приходилось обращаться в Бобруйск и даже столицу за помощью.

Теперь все на месте - рассказывает молодой врач-анестезиолог Евгений Демиденко. Операционные столы-трансформеры способны подстроиться под любой вид вмешательства. В помощь - высокие технологии.

В Осиповичской ЦРБ открыто отделение гемодиализа

Скоро здесь заработает и отделение гемодиализа. Жизненно важного для тех, кто нуждается в пересадке почки. Поддерживать пациентов будут шесть современных аппаратов.

Все новшества клиники уже оценили первые пациенты центра.

Модернизация Осиповичской ЦРБ продолжится