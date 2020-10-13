В Осиповичах задержан поджигатель летнего амфитеатра

Уголовное дело заведено в отношении поджигателя летнего амфитеатра в Осиповичах. Мотивы хулиганской выходки выясняют правоохранители. Как рассказали в МВД, инцидент произошел в центральном парке города. Мужчина с пластиковой бутылкой в руках подошел к павильону, поджег и бросил ее в сторону постройки. Емкость была наполнена горючей жидкостью, начался пожар, а подозреваемый попытался скрыться. Правда, далеко убежать злоумышленнику не удалось, его задержал патрульный наряд. В это же время с возгоранием справились спасатели, экстренно вызванные на место ЧП. В милиции отметили, что дебоширом оказался 48-летний местный житель, который неоднократно привлекался к административной ответственности. В момент совершения поджога он был пьян.