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В основном без дождей, по северо-востоку заморозки. Синоптики о погоде 23 мая

В основном без дождей, по северо-востоку заморозки. Синоптики о погоде 23 мая

В Беларуси 23 мая будет в основном без дождей, местами по северо-востоку возможны заморозки, сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 23 мая, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром по юго-западу пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 9, по северо-востоку местами на почве заморозки до минус 2. Днем будет 14-19 градусов тепла.

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