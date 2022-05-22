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В основном без дождей, по северо-востоку заморозки. Синоптики о погоде 23 мая
В Беларуси 23 мая будет в основном без дождей, местами по северо-востоку возможны заморозки, сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник, 23 мая, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром по юго-западу пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 9, по северо-востоку местами на почве заморозки до минус 2. Днем будет 14-19 градусов тепла.
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