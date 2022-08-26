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В Островецком районе мужчина незаконно рыбачил с помощью сетей

В Островецком районе задержан подозреваемый в браконьерстве. Мужчина попался в поле зрения стражей флоры и фауны во время обследования рыболовных угодий озера Воробьи республиканского ландшафтного заказника "Сорочанские озера". По данным Госинспекции природоохраны, среди незаконно пойманной рыбы (а добывалась она при помощи сетей) линь, плотва, окунь, карась и лещ.

Задержаны трое подозреваемых в браконьерстве: возбуждено уголовное дело

Еще троих предполагаемых браконьеров с крупным уловом задержали в Столинском районе. По информации Госинспекции природоохраны, при себе у ныне задержанных нашли небольшую рыболовную сеть, запрещенную у нас в стране для использования, а также мешок с незаконной добычей - 12 кг рыбы, а это плотва, густера, окунь, а еще линя и щуку подозреваемые поймали в реке Моства.

В отношении всех троих задержанных возбуждено уголовное дело. По оценке специалистов, причиненный действиями фигурантов вред окружающий среде составил без малого 10 тысяч рублей.


Фото: pixabay.com

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