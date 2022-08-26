3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Островецком районе мужчина незаконно рыбачил с помощью сетей
В Островецком районе задержан подозреваемый в браконьерстве. Мужчина попался в поле зрения стражей флоры и фауны во время обследования рыболовных угодий озера Воробьи республиканского ландшафтного заказника "Сорочанские озера". По данным Госинспекции природоохраны, среди незаконно пойманной рыбы (а добывалась она при помощи сетей) линь, плотва, окунь, карась и лещ.
Задержаны трое подозреваемых в браконьерстве: возбуждено уголовное дело
Еще троих предполагаемых браконьеров с крупным уловом задержали в Столинском районе. По информации Госинспекции природоохраны, при себе у ныне задержанных нашли небольшую рыболовную сеть, запрещенную у нас в стране для использования, а также мешок с незаконной добычей - 12 кг рыбы, а это плотва, густера, окунь, а еще линя и щуку подозреваемые поймали в реке Моства.
В отношении всех троих задержанных возбуждено уголовное дело. По оценке специалистов, причиненный действиями фигурантов вред окружающий среде составил без малого 10 тысяч рублей.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все