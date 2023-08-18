В Островце появилась новая многофункциональная спортивная площадка. Где откроют следующую?

Детям нужно где-то высвобождать свою энергию. Наша задача - сделать так, чтобы делали они это с пользой для здоровья и в максимально безопасных условиях. Такие площадки будут во всех районах, и я уверен, что не по одной. Мы видим, что к площадке есть интерес. Ее не успели открыть, а здесь уже собралось много жителей Островца, которые пришли посмотреть и попробовать эти тренажеры.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома