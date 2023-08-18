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В Островце появилась новая многофункциональная спортивная площадка. Где откроют следующую?

Новая многофункциональная современная площадка появилась в Островце. И это 38-е по счету сооружение, которое открыли в Беларуси в рамках проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех". Современные тренажеры рассчитаны на людей любого возраста, в том числе и на белорусов с ограниченными возможностями. А рядом с тренажерами расположилась баскетбольная площадка.

Детям нужно где-то высвобождать свою энергию. Наша задача - сделать так, чтобы делали они это с пользой для здоровья и в максимально безопасных условиях. Такие площадки будут во всех районах, и я уверен, что не по одной. Мы видим, что к площадке есть интерес. Ее не успели открыть, а здесь уже собралось много жителей Островца, которые пришли посмотреть и попробовать эти тренажеры.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома

"Спорт для всех" продолжит путешествие по Гродненской области. Уже 19 августа аналогичная площадка откроется в Свислочи. Всего же в регионе планируется открыть такие мини-комплексы в каждом районном центре, а это 17 сооружений. Новый спортивный объект уже успели оценить жители Ошмян и Волковыска.

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