Сегодня в Островце в шестой раз стартовала Всебелорусская молодежная стройка. На участие в проекте такого масштаба конкурс три человека на место. Собеседование началось еще в октябре. Подбор в стройотряды проходил с учетом возраста (с 18 лет), здоровья, строительной специальности не ниже второго - третьего разряда. Отобрали 250 лучших студентов из Беларуси и России. Трудовой семестр продлится до 25 августа. Самым ответственным и трудолюбивым студентам по итогу работы могут предложить официальное трудоустройство.