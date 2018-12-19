Современное оборудование для зубных врачей. В отделении стоматологии Копыльской больницы установили новые комплексы. Обновлены рабочие места для врача и ассистента, что позволит более качественно и быстро оказывать помощь пациентам. В ближайшее время в отделении появится еще один стоматологический комплекс. В планах - обновить оборудование и на остальных рабочих местах стоматологов.