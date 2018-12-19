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В отделении стоматологии Копыльской больницы установили новые комплексы

Современное оборудование для зубных врачей. В отделении стоматологии Копыльской больницы установили новые комплексы. Обновлены рабочие места для врача и ассистента, что позволит более качественно и быстро оказывать помощь пациентам. В ближайшее время в отделении появится еще один стоматологический комплекс. В планах - обновить оборудование и на остальных рабочих местах стоматологов.

Копыльское стоматологическое отделение рассчитано на сотни пациентов. Ведет прием взрослых и детей.

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