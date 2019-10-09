В отделениях Белпочты проходит акция "Поздравим маму вместе!"

К праздничным мероприятиям по случаю Дня матери присоединилась и Белпочта. По всей стране в определенных отделениях проходит акция "Поздравим маму вместе!" До 14 октября можно приобрести открытки, написать слова благодарности и любви и бесплатно отправить теплые строки в любую точку Беларуси. В Минске такая акция проходит ежедневно в Главпочтамте с 16 до 18 часов.



И сегодня же отмечается Всемирный день почты. В этом году Почтовому союзу исполняется 145 лет. По такому случаю в Минске организована тематическая викторина. Участники, которые правильно ответят на вопросы, получат сувениры от Белорусской почты.



