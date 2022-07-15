В Открытом чемпионате ВС по парашютному спорту в Гродно принимают участие как мужчины, так и женщины

Будут соревноваться в нескольких упражнениях. Точность приземления - индивидуальная и групповая. Команды прыгают с высоты 1000-1200 метров. И необходимо поразить цель, обозначенную на мате. Нулевая отметка - 2 см, самый лучший результат - ноль. Второе упражнение - это акробатика. Высота прыжка 2200 метров. Будет снизу вестись видеосъемка. За 30 секунд рабочего времени спортсмен должен сделать шесть фигур в зависимости от того комплекса, который был определен на жеребьевке. Их четыре комплекса, вида. 4 спирали и 2 сальто нужно сделать.

Константин Царик, директор Гродненского областного аэроклуба