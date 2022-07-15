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В Открытом чемпионате ВС по парашютному спорту в Гродно принимают участие как мужчины, так и женщины
Они легко покоряют небо, и жизнь их посвящена полетам. Открытый чемпионат по парашютному спорту среди военнослужащих в эти дни проходит на базе Гродненского областного аэроклуба.
В соревнованиях участвуют команды, в числе которых представители Сил специальных операций, Военно-воздушныхсили войскпротивовоздушной обороны, а также бойцы МЧС и команды белорусских аэроклубов ДОСААФ. Побороться за звание лучших спортсменов-парашютистов приехала и сборная команда ВДВ России.
Всего здесь больше сотни участников - как мужчины, так и женщины.
Будут соревноваться в нескольких упражнениях. Точность приземления - индивидуальная и групповая. Команды прыгают с высоты 1000-1200 метров. И необходимо поразить цель, обозначенную на мате. Нулевая отметка - 2 см, самый лучший результат - ноль. Второе упражнение - это акробатика. Высота прыжка 2200 метров. Будет снизу вестись видеосъемка. За 30 секунд рабочего времени спортсмен должен сделать шесть фигур в зависимости от того комплекса, который был определен на жеребьевке. Их четыре комплекса, вида. 4 спирали и 2 сальто нужно сделать.
По итогу чемпионата (а он завершится уже сегодня, 15 июля) будут определены лучшие спортсмены в индивидуальной и командной точности приземления и индивидуальной акробатике, в двоеборье (в мужском и женском зачете) и лучшая команда в обоих зачетах. Подобные состязания в армейском парашютном спорте дают возможность не только продемонстрировать свои навыки и умения, обменяться опытом, но и определить лучших спортсменов для сборных команд Вооруженных сил Беларуси и России, которые, к слову, признаны одними из сильнейших в мире.
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