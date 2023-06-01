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"В открытом доступе": архивные кадры беззаботного детства в БССР

Детство, пожалуй, самое любимое время. И каждый из нас постоянно мысленно возвращается в прошлое, чтобы вспомнить беззаботные и счастливые времена. Предлагаем сделать это прямо сейчас.

Смотрите самый ностальгический эпизод из проекта АТН "В открытом доступе". Вдруг в этих архивных кадрах узнаете себя, своих родных и близких.

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