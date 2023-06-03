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"В открытом доступе": архивные кадры, как проходили летние каникулы

Наступила долгожданная пора для всех школьников. Каникулы. Несмотря на множество вариантов провести лето, взрослым все же приходится потрудиться, чтобы оторвать детей от гаджетов и привлечь к активностям.

Наверное, поэтому без них в прошлом лето казалось дольше. Смотрите эпизод проекта АТН - "В открытом доступе".

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