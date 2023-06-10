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"В открытом доступе": архивные кадры, как проходили выпускные в БССР

Выпускные вечера, встреча рассвета уже не школьниками всегда были окутаны романтизмом и погружением в неизведанный мир взрослой жизни. Смотрите самый ностальгический эпизод из проекта АТН "В открытом доступе". Вдруг в этих архивных кадрах вы узнаете себя, своих родных и близких.

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