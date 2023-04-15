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"В открытом доступе": архивные кадры о работе хлеборобов

В Беларуси идет посевная кампания. Работа в полях кипит.

Предлагаем посмотреть архивные кадры проекта АТН "В открытом доступе" - о том, с каким энтузиазмом хлеборобы работали на наших землях несколько десятков лет тому назад (подробности в видео).

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