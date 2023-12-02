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"В открытом доступе": что значил советский знак качества

Давайте вспомним, как это было, что значил тот самый советский знак качества для потребителя? Смотрите ностальгический эпизод проекта АТН "В открытом доступе" (видео).

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