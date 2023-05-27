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"В открытом доступе": героизм защитников Брестской крепости

Сколько работы проведено людьми в зеленых фуражках для спокойствия на рубежах нашей Родины?! Вспомним в первую очередьгероизм защитников Брестской крепости. Хронологию тех трагических днейудалось восстановить с большой точностью, а также уникальную хронику службы на западных заставах еще мирной, довоенной Беларуси.

Смотрите очередной эпизод проекта АТН "В открытом доступе". Большинство кадров демонстрируется впервые.

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