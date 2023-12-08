"В открытом доступе": интервенты

Беларусь помогала Вьетнаму отстаивать суверенитет и независимость от военной агрессии США, которая растянулась на целых два десятилетия прошлого века.

Нам ли этого не понять, испытавшим ужасы Великой Отечественной войны и столкнувшимся с западной агрессией сегодня? Оттого уж очень зловещая, а в чем-то и актуальная хроника 50-х, 70-х годов XX века. Смотрите проект АТН "В открытом доступе".